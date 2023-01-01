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Bloomberg Tax

Bloomberg Tax

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الموقع الإلكتروني: pro.bloombergtax.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bloomberg Tax على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإدارة شؤونك اليومية بثقة مع Bloomberg Tax - مجموعة من الأبحاث الضريبية والحلول البرمجية التي تتضمن معلومات ضريبية عالمية شاملة وبرامج حسابية قوية تمكنك من الحصول على المعلومات الدقيقة والمتعمقة وفي الوقت المناسب التي تحتاجها للتخطيط الامتثال بالثقة.

الموقع الإلكتروني: pro.bloombergtax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bloomberg Tax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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