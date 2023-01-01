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Bloomberg Government

Bloomberg Government

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الموقع الإلكتروني: bgov.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bloomberg Government على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bloomberg Government هي خدمة متميزة قائمة على الاشتراك توفر معلومات وتحليلات شاملة للمهنيين الذين يتفاعلون مع الحكومة أو يتأثرون بها. توفر BGOV بيانات غنية وأدوات متطورة وأخبار عاجلة إلى جانب التحليل الأصلي المتعمق.

الموقع الإلكتروني: bgov.com

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