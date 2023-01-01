WebCatalog
Governing

Governing

governing.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر الحكم الأخبار والتحليلات والرؤى للمهنيين الذين يقودون الولايات والمحليات الأمريكية. يُعد كتاب "الحكم"، الذي تم نشره منذ عام 1987، مصدرًا موثوقًا للتسجيل للقادة العامين المنتخبين والمعينين وغيرهم من القادة الذين يتطلعون إلى إدارة الحاضر وتوقع مستقبل حكومة الولاية والحكومة المحلية.

الموقع الإلكتروني: governing.com

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