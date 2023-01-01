يوفر الحكم الأخبار والتحليلات والرؤى للمهنيين الذين يقودون الولايات والمحليات الأمريكية. يُعد كتاب "الحكم"، الذي تم نشره منذ عام 1987، مصدرًا موثوقًا للتسجيل للقادة العامين المنتخبين والمعينين وغيرهم من القادة الذين يتطلعون إلى إدارة الحاضر وتوقع مستقبل حكومة الولاية والحكومة المحلية.

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