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SMART Apartment Data

SMART Apartment Data

smartapartmentdata.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SMART Apartment Data على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمات بيانات الشقق على الصعيد الوطني تحظى بثقة قادة الصناعة المصدر الأكثر شمولاً للبيانات والتحليلات الدقيقة المتعلقة بالعائلات المتعددة. أكبر مجموعات البيانات الوطنية التي يثق بها أكثر من 10000 متخصص في هذا المجال.

الموقع الإلكتروني: smartapartmentdata.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SMART Apartment Data. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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