يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Erudus ONE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يعد Erudus مصدرًا رائدًا في السوق للحصول على بيانات دقيقة عن المنتجات المتعلقة بالحساسية والتغذوية والفنية، والتي تشغلها صناعة الأغذية.

الموقع الإلكتروني: erudus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Erudus ONE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.