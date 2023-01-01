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Erudus

Erudus

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الموقع الإلكتروني: erudus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Erudus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Erudus - الحل التعاوني لصناعة الأغذية لمشاركة بيانات المنتج - البيانات المتعلقة بالحساسية والتغذية والبيانات الفنية لمقدمي الطعام وتجار الجملة وخدمات الأغذية

الموقع الإلكتروني: erudus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Erudus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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