WebCatalog
GenomeWeb

GenomeWeb

genomeweb.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على آخر الأخبار والمعلومات حول تكنولوجيا علم الوراثة وعلم الجينوم والتشخيص الجزيئي بما في ذلك الأخبار العاجلة والتحليلات والندوات عبر الإنترنت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: genomeweb.com

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