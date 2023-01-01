WebCatalog
Clearwater Analytics

Clearwater Analytics

www2.clearwateranalytics.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clearwater Analytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Clearwater Analytics أحد حلول SaaS العالمية لتجميع بيانات الاستثمار الآلية والتسوية والمحاسبة وإعداد التقارير. تساعد Clearwater آلاف المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيانات المحفظة الاستثمارية من خلال البرامج السحابية الأصلية والخدمة التي تركز على العميل. كل يوم، يثق محترفو الاستثمار في جميع أنحاء العالم بشركة Clearwater لتقديم بيانات استثمار موثوقة وفي الوقت المناسب وتقارير متعمقة.

الموقع الإلكتروني: www2.clearwateranalytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clearwater Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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