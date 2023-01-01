يعد Clearwater Analytics أحد حلول SaaS العالمية لتجميع بيانات الاستثمار الآلية والتسوية والمحاسبة وإعداد التقارير. تساعد Clearwater آلاف المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيانات المحفظة الاستثمارية من خلال البرامج السحابية الأصلية والخدمة التي تركز على العميل. كل يوم، يثق محترفو الاستثمار في جميع أنحاء العالم بشركة Clearwater لتقديم بيانات استثمار موثوقة وفي الوقت المناسب وتقارير متعمقة.

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