Banned.Video

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موقع فيديو مملوك لمؤسس Infowars Alex Jones، والذي يشارك بانتظام نظريات المؤامرة، بما في ذلك حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والانتخابات الأمريكية لعام 2020.

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