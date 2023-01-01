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Medium

Medium

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الموقع الإلكتروني: medium.com

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Medium عبارة عن منصة نشر عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة Evan Williams وتم إطلاقها في أغسطس 2012. وهي مملوكة لشركة A Medium Corporation. تعد المنصة مثالًا على الصحافة الاجتماعية، حيث تحتوي على مجموعة مختلطة من الأشخاص والمنشورات الهواة والمحترفين، أو مدونات أو ناشرين حصريين على Medium، ويُنظر إليها بانتظام على أنها مضيف مدونة. قام ويليامز، المؤسس المشارك سابقًا لمدونتي Blogger وTwitter، بتطوير Medium في البداية كوسيلة لنشر كتابات ومستندات أطول من الحد الأقصى لتويتر البالغ 140 حرفًا (الآن 280 حرفًا).

الموقع الإلكتروني: medium.com

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