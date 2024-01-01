Orangescrum هو برنامج لإدارة المشاريع الكل في واحد مصمم لمساعدة الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام. تبسيط سير عمل المشروع والتعاون بشكل فعال وتحقيق نجاح المشروع. يتمتع Orangescrum بمجموعة قوية من الميزات لتسهيل تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته وإعداد التقارير لتحسين إدارة المشروع وتحسين الإنتاجية. فيما يلي الميزات الرئيسية لبرنامج Orangescrum وإدارة المهام: إنشاء المهام وتعيينها وتحديد أولوياتها بسهولة. يمكنك تقسيم المشاريع إلى مهام ومهام فرعية وتبعيات، مما يضمن فهمًا واضحًا لمتطلبات المشروع. تخطيط المشروع: خطط لمشاريعك باستخدام مخططات جانت وحدد المعالم لتصور الجداول الزمنية للمشروع وضمان التسليم في الوقت المحدد. تتبع الوقت: تتبع الوقت الذي تقضيه في المهام والمشاريع لتحسين الإنتاجية وإصدار فاتورة للعملاء بدقة مقابل الساعات القابلة للفوترة. تعاون الفريق: أصبح التعاون سهلاً من خلال تعيين المهام لأعضاء الفريق ومشاركة الملفات والمستندات والتواصل من خلال إشعارات الدردشة والبريد الإلكتروني المضمنة. إدارة الموارد: تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة، بما في ذلك أعضاء الفريق والمعدات، لتحسين نتائج المشروع. التقارير والتحليلات: قم بإنشاء تقارير وتحليلات مفصلة لمراقبة تقدم المشروع وتحديد الاختناقات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. التكامل: قم بدمج Orangescrum مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive وDropbox وSlack والمزيد لتبسيط سير عملك وتحسين الإنتاجية. التحكم في الوصول: قم بتعيين الأذونات المستندة إلى الأدوار لضمان أمان البيانات وتقييد الوصول إلى معلومات المشروع الحساسة. إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: يمكنك الوصول إلى Orangescrum أثناء التنقل من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن أنه يمكنك البقاء على اتصال بمشاريعك وفريقك، بغض النظر عن مكان وجودك. دعم العملاء: استفد من دعم العملاء وموارد التدريب لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من Orangescrum. فيما يلي الفوائد التي ستحصل عليها من خلال اعتماد Orangescrum: 1. يساعد على تبسيط سير عمل المشروع، وتقليل المهام اليدوية، وتعزيز تعاون الفريق، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. 2. احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم المشروع وتخصيص الموارد وحالات المهام لاتخاذ قرارات مستنيرة. 3. تحسين تخصيص الموارد لضمان تعيين المهام لأعضاء الفريق المناسبين ذوي المهارات المناسبة. 4. تتبع الوقت والنفقات بدقة، مما يسهل التحكم في تكاليف المشروع وتحسين الربحية. 5. تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وتحسين رضا العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد. 6. يوفر أمان البيانات والامتثال لمعايير ولوائح الصناعة. يحتوي Orangescrum على إصدارات سحابية ومستضافة ذاتيًا ومفتوحة المصدر للمؤسسات مع ميزات متعددة. إنها أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع ومناسبة لمختلف الصناعات وأنواع المشاريع، بما في ذلك تطوير البرامج والتسويق والبناء والاستشارات والمزيد. بفضل واجهته سهلة الاستخدام ومجموعة الميزات القوية، يعمل Orangescrum على تمكين المؤسسات من إدارة المشاريع بكفاءة والوفاء بالمواعيد النهائية وتحقيق أهداف أعمالهم. تقدم Orangescrum خطط تسعير مختلفة بناءً على متطلبات المستخدمين. عادةً ما يكون مجانيًا للجميع و9 دولارات لـ 10 مستخدمين على أساس شهري. يأتي Orangescrum مزودًا بفترة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا بدون معلومات بطاقة الائتمان. أفتح حساب الأن!

الموقع الإلكتروني: orangescrum.com

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