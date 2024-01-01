Claritask

Claritask

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: claritask.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Claritask على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة سحابية تساعد الشركات على إدارة المشاريع والفرق والمهام. يدعم إدارة المشاريع من خلال تقديم طريقة أسرع لأعضاء الفريق لإكمال مهامهم في بيئة خالية من الفوضى. تساعد Claritask، الموثوقة والآمنة، قادة الفرق على تنظيم المشاريع وتفويض المهام من خلال واجهة مستخدم تستغرق وقتًا أقل للتعلم من قبل أعضاء الفريق من أي مجموعة مهارات. يتميز الحل بالقوة والاتساق، مما يجعل Claritask حلاً للشركات الجادة في تحمل مسؤولية إبقاء فرقها مسؤولة.

الموقع الإلكتروني: claritask.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Claritask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TaskTag

TaskTag

tasktag.com

Manage It

Manage It

manageitapp.com

Nozbe

Nozbe

nozbe.com

Ping

Ping

ping.tm

Workstack

Workstack

workstack.io

Freelo

Freelo

freelo.io

Kantree

Kantree

kantree.io

Todoist

Todoist

todoist.com

Workast

Workast

workast.com

AtlonPManager

AtlonPManager

atlonpmanager.ch

Slenke

Slenke

slenke.com

Hubstaff Tasks

Hubstaff Tasks

hubstaff.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية