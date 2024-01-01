منصة سحابية تساعد الشركات على إدارة المشاريع والفرق والمهام. يدعم إدارة المشاريع من خلال تقديم طريقة أسرع لأعضاء الفريق لإكمال مهامهم في بيئة خالية من الفوضى. تساعد Claritask، الموثوقة والآمنة، قادة الفرق على تنظيم المشاريع وتفويض المهام من خلال واجهة مستخدم تستغرق وقتًا أقل للتعلم من قبل أعضاء الفريق من أي مجموعة مهارات. يتميز الحل بالقوة والاتساق، مما يجعل Claritask حلاً للشركات الجادة في تحمل مسؤولية إبقاء فرقها مسؤولة.

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