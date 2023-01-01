مدير مشروع للشركات المنظمة. Blocksted هي أداة لإدارة المشاريع تم تصميمها بالبساطة كمبدأ توجيهي، بناءً على سنوات من الخبرة في جعل الفرق منتجة وسعيدة في العمل.

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