شركة وول مارت (؛ متاجر وول مارت سابقًا) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للبيع بالتجزئة تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومحلات البقالة، ومقرها الرئيسي في بنتونفيل، أركنساس. تأسست الشركة على يد سام والتون في عام 1962 وتم تأسيسها في 31 أكتوبر 1969. كما أنها تمتلك وتدير مستودعات البيع بالتجزئة Sam's Club. اعتبارًا من 31 يوليو 2020، أصبح لدى Walmart 11,496 متجرًا وناديًا في 27 دولة، وتعمل تحت 56 اسمًا مختلفًا. تعمل الشركة تحت اسم Walmart في الولايات المتحدة وكندا، وWalmart de México y Centroamérica في المكسيك وأمريكا الوسطى، وAsda في المملكة المتحدة، وSeiyu Group في اليابان، وFlipkart Wholesale في الهند. ولديها عمليات مملوكة بالكامل في الأرجنتين وتشيلي وكندا وجنوب أفريقيا. منذ أغسطس 2018، تمتلك وول مارت حصة أقلية فقط في وول مارت البرازيل، والتي أعيدت تسميتها بـ Grupo Big في أغسطس 2019، مع 20 بالمائة من أسهم الشركة، وتمتلك شركة الأسهم الخاصة Advent International ملكية 80 بالمائة من الشركة. تعد Walmart أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، حيث تبلغ قيمتها 514.405 مليار دولار أمريكي، وفقًا لقائمة Fortune Global 500 في عام 2019. وهي أيضًا أكبر جهة توظيف خاصة في العالم حيث يبلغ عدد موظفيها 2.2 مليون موظف. إنها شركة مملوكة لعائلة يتم تداولها بشكل عام، حيث تخضع الشركة لسيطرة عائلة والتون. يمتلك ورثة سام والتون أكثر من 50 بالمائة من شركة وول مارت من خلال شركتهم القابضة Walton Enterprises وممتلكاتهم الفردية. كان Walmart أكبر بائع تجزئة للبقالة في الولايات المتحدة في عام 2019، وجاء 65 بالمائة من مبيعات Walmart البالغة 510.329 مليار دولار أمريكي من العمليات في الولايات المتحدة. وتم إدراج Walmart في بورصة نيويورك للأوراق المالية في عام 1972. وبحلول عام 1988، كان بائع التجزئة الأكثر ربحية في الولايات المتحدة، وأصبحت الشركة الأكبر من حيث الإيرادات بحلول أكتوبر 1989. كانت الشركة في الأصل مقتصرة جغرافيًا على الجنوب والغرب الأوسط السفلي، ولكن كان لديها متاجر من الساحل إلى الساحل بحلول أوائل التسعينيات. تم افتتاح Sam's Club في نيوجيرسي في نوفمبر 1989، وافتتح أول منفذ في كاليفورنيا في لانكستر في يوليو 1990. وافتتح وول مارت في يورك، بنسلفانيا في أكتوبر 1990، وهو أول متجر رئيسي في الشمال الشرقي. وقد شهدت استثمارات وول مارت خارج الولايات المتحدة نتائج متباينة. وحققت عملياتها وفروعها في كندا والمملكة المتحدة وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والصين نجاحا كبيرا، لكن مشاريعها فشلت في ألمانيا وكوريا الجنوبية.

الموقع الإلكتروني: walmart.com

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