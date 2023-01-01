أصبحت CafeMedia وAdThrive الآن شركة Raptive، وهي شركة من نوع جديد تعمل على تحويل منشئي المحتوى إلى علامات تجارية عالمية وشركات دائمة. منذ بداية التدوين، كنا حلفاء ومدافعين عن جميع المبدعين، ولدينا مقعد على كل طاولة في الصناعة. المبدعون هم مستقبل وسائل الإعلام. ومعاً، المستقبل لنا لنصنعه.

الموقع الإلكتروني: raptive.com

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