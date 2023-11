مع C More، يمكنك بث الكثير من الأفلام والمسلسلات والترفيه للأطفال والرياضات الحية! تقدم خدمة البث C More أيضًا مجموعة من القنوات التلفزيونية وبرامج TV4 التجارية المجانية. إذا كان لديك اشتراك بالفعل، فما عليك سوى تسجيل الدخول وبدء المشاهدة. إذا كنت تقوم بالتسجيل لأول مرة، فيمكنك بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوعين لاكتشاف المحتوى المذهل الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: cmore.se

