WebCatalog
C More

C More

cmore.se

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من C More على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع C More، يمكنك بث الكثير من الأفلام والمسلسلات والترفيه للأطفال والرياضات الحية! تقدم خدمة البث C More أيضًا مجموعة من القنوات التلفزيونية وبرامج TV4 التجارية المجانية. إذا كان لديك اشتراك بالفعل، فما عليك سوى تسجيل الدخول وبدء المشاهدة. إذا كنت تقوم بالتسجيل لأول مرة، فيمكنك بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوعين لاكتشاف المحتوى المذهل الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: cmore.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ C More. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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