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Airtel Xstream

Airtel Xstream

airtelxstream.in

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Airtel Xstream على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إنه وقت الترفيه! استمتع بتجربة مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عبر الإنترنت عبر أكثر من 13 قناة OTT والتي ستجعلك تعود مرة أخرى للحصول على المزيد. انغمس في عالم الترفيه حيث يمكنك تنزيل تطبيق Airtel Xstream ومشاهدة أكثر من 10000+ فيلم وسلسلة ويب عبر 13+ OTTs، كل ذلك في مكان واحد. يقدم التطبيق أفلامًا من مختلف الأنواع وبرامج تلفزيونية وأصولًا من منصات OTT المختلفة - كل ذلك تحت مظلة واحدة. قدمت Airtel Xstream حزمتين جديدتين: 1. Xstream Premium Pack التي تمنحك ترفيه Xstream مع أكثر من 13 OTTs، كل ذلك في مكان واحد. 2. Xstream Mobile Pack، حيث تحصل على خدمات الاتصالات المجمعة مع اشتراك لفتح قناة Xstream واحدة دون أي تكلفة إضافية فقط على تطبيق Airtel Xstream.

الموقع الإلكتروني: airtelxstream.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Airtel Xstream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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