إنه وقت الترفيه! استمتع بتجربة مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عبر الإنترنت عبر أكثر من 13 قناة OTT والتي ستجعلك تعود مرة أخرى للحصول على المزيد. انغمس في عالم الترفيه حيث يمكنك تنزيل تطبيق Airtel Xstream ومشاهدة أكثر من 10000+ فيلم وسلسلة ويب عبر 13+ OTTs، كل ذلك في مكان واحد. يقدم التطبيق أفلامًا من مختلف الأنواع وبرامج تلفزيونية وأصولًا من منصات OTT المختلفة - كل ذلك تحت مظلة واحدة. قدمت Airtel Xstream حزمتين جديدتين: 1. Xstream Premium Pack التي تمنحك ترفيه Xstream مع أكثر من 13 OTTs، كل ذلك في مكان واحد. 2. Xstream Mobile Pack، حيث تحصل على خدمات الاتصالات المجمعة مع اشتراك لفتح قناة Xstream واحدة دون أي تكلفة إضافية فقط على تطبيق Airtel Xstream.

الموقع الإلكتروني: airtelxstream.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Airtel Xstream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.