WebCatalog
Stan.

Stan.

stan.com.au

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stan. على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Stan هي خدمة البث المحلية الرائدة في أستراليا، وتوفر وصولاً غير محدود إلى آلاف الساعات من البرامج التلفزيونية والأفلام والمنتجات الأصلية من جميع أنحاء العالم. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا بدون إعلانات وبدون عقود تأمين. شاهد Stan في أي وقت وفي أي مكان - على مجموعة كاملة من الأجهزة، وقم بتنزيله ومشاهدته دون اتصال بالإنترنت وبثه بدقة 4K Ultra HD. يمكنك أيضًا الاستمتاع برياضة ستان - موطن الرجبي ورولاند جاروس وويمبلدون. أضف باقة Stan Sport إلى خطة Stan الخاصة بك لمشاهدة كل مباراة بدون إعلانات ومباشرة وعند الطلب.

الموقع الإلكتروني: stan.com.au

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