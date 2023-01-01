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Northflix

Northflix

northflix.ng

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Northflix.ng TM هو أحد منتجات شركة Northflix Nigeria Limited. منصة بث أفلام تسعى إلى تقديم الترفيه في أفضل حالاته للمشاهدين الذين يبحثون عن الترفيه في الثقافة الغنية وقصة أفلام الهوسا والأفلام الوثائقية مجانًا.

الموقع الإلكتروني: northflix.ng

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