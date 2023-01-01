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ITV Hub

ITV Hub

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الموقع الإلكتروني: itv.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ITV Hub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ITV Hub - الموطن الجديد لـ ITV Player وITV عند الطلب والبث التلفزيوني المباشر. كل ما يتعلق بـ ITV في مكان واحد حتى تتمكن من إلقاء نظرة خاطفة على العروض الأولى القادمة ومشاهدة مجموعات الصناديق والمسلسلات حتى الآن وعروض ITV Hub الحصرية وحتى البث التلفزيوني المباشر. تابع كل الأشياء التي تحبها في أي وقت وفي أي مكان على ITV Hub.

الموقع الإلكتروني: itv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ITV Hub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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