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UKTV Play

UKTV Play

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uktvplay.uktv.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UKTV Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UKTV Play هي موطن قنوات Dave وDrama وW وYesterday. شاهد مجموعات الصناديق وتابع برامجك المفضلة.

الموقع الإلكتروني: uktvplay.uktv.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UKTV Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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