Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) هو مشروع مشترك بنك تجاري خاص في بنغلاديش. بدأت DBBL عملها اعتبارًا من 3 يونيو 1996.

الموقع الإلكتروني: dutchbanglabank.com

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