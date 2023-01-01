Stanbic Bank Uganda Limited هو بنك تجاري في أوغندا ومرخص من قبل بنك أوغندا، الجهة التنظيمية المصرفية الوطنية.

الموقع الإلكتروني: stanbicbank.co.ug

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