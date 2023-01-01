Bank of Ireland Group plc هو بنك تجاري في أيرلندا وأحد البنوك الأيرلندية الأربعة الكبرى التقليدية. يعتبر البنك تاريخيًا المؤسسة المصرفية الرائدة في أيرلندا، ويحتل مكانة فريدة في التاريخ المصرفي الأيرلندي.

الموقع الإلكتروني: bankofireland.com

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