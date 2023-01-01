يعد البنك الوطني الأول (FNB) أحد البنوك "الأربعة الكبرى" في جنوب أفريقيا. وهو قسم من FirstRand، وهي مجموعة كبيرة من الخدمات المالية، والتي يتم تداولها في بورصة جوهانسبرج للأوراق المالية، تحت الرمز: FSR.

الموقع الإلكتروني: fnb.co.za

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