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NAB

NAB

nab.com.au

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NAB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد بنك أستراليا الوطني واحدًا من أكبر أربع مؤسسات مالية في أستراليا من حيث القيمة السوقية والأرباح والعملاء. تم تصنيف NAB في المرتبة 21 كأكبر بنك في العالم مقاسًا من حيث القيمة السوقية والمرتبة 52 كأكبر بنك في العالم مقاسًا من خلال إجمالي الأصول في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: nab.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NAB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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