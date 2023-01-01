يعد بنك أستراليا الوطني واحدًا من أكبر أربع مؤسسات مالية في أستراليا من حيث القيمة السوقية والأرباح والعملاء. تم تصنيف NAB في المرتبة 21 كأكبر بنك في العالم مقاسًا من حيث القيمة السوقية والمرتبة 52 كأكبر بنك في العالم مقاسًا من خلال إجمالي الأصول في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: nab.com.au

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