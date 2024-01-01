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Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.

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