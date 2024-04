Lendino is a marketplace for loans where private and professional investors can lend directly to creditworthy companies for the benefit of both parties. Using the loan marketplace saves time, money and hassle - both as a lender and a borrower.

