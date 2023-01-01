Funding Circle هي منصة الإقراض الرائدة في العالم والتي تركز حصريًا على الشركات الصغيرة، ومطابقة الشركات التي ترغب في الاقتراض مع المستثمرين الذين يرغبون في الإقراض.

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