WebCatalog
Teller

Teller

app.teller.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Teller على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بالإقراض والاقتراض وإطلاق التقنيات المالية المستقبلية. يقوم Teller بإحضار الأسواق المالية الرئيسية إلى DeFi.

الموقع الإلكتروني: teller.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Teller. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sushi

Sushi

sushi.com

Funding Circle

Funding Circle

fundingcircle.com

Aave

Aave

app.aave.com

Wonderland

Wonderland

app.wonderland.money

Minimax

Minimax

app.minimax.finance

HotelTonight

HotelTonight

hoteltonight.com

Unit

Unit

app.unit.co

tin.network

tin.network

tin.network

Binary.com

Binary.com

binary.com

Possible

Possible

app.possiblefinance.com

DeFi Pulse

DeFi Pulse

defipulse.com

PDF.ai

PDF.ai

pdf.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية