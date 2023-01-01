Minimax هو تطبيق Web3 MetaApp - وهو مكان يمكنك من خلاله التفاعل مع العديد من بروتوكولات DeFi مقسمة حسب الفئات (Swap، Earn، Borrow، وما إلى ذلك) وسلاسل الكتل من خلال واجهة موحدة، مع الحصول على نظرة عامة عالية المستوى على مساحة Web3.

الموقع الإلكتروني: minimax.finance

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Minimax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.