Yaay
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الموقع الإلكتروني: yaay.com.tr
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yaay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
ياي، المنصة الاجتماعية الجديدة في تركيا! لماذا استخدام ياي؟ نظام الشارات المبتكر: كلما زاد عدد الإعجابات التي تحصل عليها، زادت النقاط التي تكسبها! الفئات: لا تضيع بين آلاف المشاركات! اتبع الفئات وشارك المنشورات وفقًا لاهتماماتك. منشورات مجانية للتعليق: إذا أردت، أغلق المنشورات للتعليقات وشارك أفكارك بحرية. واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بسيط وسهل الاستخدام.
الموقع الإلكتروني: yaay.com.tr
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