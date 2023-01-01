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iflix

iflix

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الموقع الإلكتروني: iflix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iflix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Iflix عبارة عن خدمة فيديو مجانية حسب الطلب تركز على الأسواق الناشئة. ويقع مقرها العالمي في كوالالمبور، ماليزيا.

الموقع الإلكتروني: iflix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iflix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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