Vudu هو متجر فيديو رقمي أمريكي وخدمة بث مباشر مملوكة لشركة Fandango Media، وهي شركة تابعة لـ NBCUniversal. تقدم الشركة فيديو معاملات عند الإيجار حسب الطلب والمشتريات الرقمية للأفلام، بالإضافة إلى التكامل مع خدمات الخزانة الرقمية لبث النسخ الرقمية من الأفلام التي تم شراؤها كفيديو منزلي في متاجر التجزئة. ركزت الخدمة في البداية على مشغل الوسائط الرقمية المعروف باسم Vudu Box. في عام 2010، بدأت الشركة في التخلي عن أعمالها المتعلقة بالأجهزة، والتركيز على دمج خدماتها ومنصة التطبيقات المرتبطة بها في أجهزة الطرف الثالث مثل أجهزة التلفزيون ومشغلات أقراص Blu-ray. ومنذ ذلك الحين، قدمت الشركة خدماتها عبر الإنترنت، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وعلى أجهزة مثل مشغلات الوسائط الرقمية وأجهزة التلفزيون الذكية. في عام 2010، تم بيع Vudu إلى Walmart. في عام 2020، استحوذت شركة Fandango Media على Vudu مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

الموقع الإلكتروني: vudu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vudu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.