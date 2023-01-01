WebCatalog
Voicify.AI

Voicify.AI

voicify.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voicify.AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!

الموقع الإلكتروني: voicify.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voicify.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Junia

Junia

junia.ai

Airbrush

Airbrush

airbrush.ai

Rytr

Rytr

rytr.me

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

Writepaw

Writepaw

writepaw.com

Proface

Proface

avatarize.club

Metigy

Metigy

metigy.com

Molin AI

Molin AI

molin.ai

Scenario.com

Scenario.com

scenario.com

Scenario

Scenario

scenario.com

Murf AI

Murf AI

murf.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية