DeepAI

DeepAI

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الموقع الإلكتروني: deepai.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeepAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Artificially intelligent tools for naturally creative humans
الفئات:
Productivity
برامج التعرف على الصور
برامج التعرف على الصوت

الموقع الإلكتروني: deepai.org

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بدائل

Otter

Otter

otter.ai

Claude

Claude

claude.ai

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

Jasper

Jasper

jasper.ai

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Krisp

Krisp

krisp.ai

Notta

Notta

notta.ai

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

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