Campfire عبارة عن منصة برمجية للكتابة الإبداعية توفر أدوات تنظيمية عالمية المستوى وموارد تعليمية ومنصة لبناء الجمهور.

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