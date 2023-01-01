WebCatalog
Campfire

Campfire

campfirewriting.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Campfire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Campfire عبارة عن منصة برمجية للكتابة الإبداعية توفر أدوات تنظيمية عالمية المستوى وموارد تعليمية ومنصة لبناء الجمهور.

الموقع الإلكتروني: campfirewriting.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Campfire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Docquity

Docquity

app.docquity.com

Hubspot

Hubspot

app.hubspot.com

VSCO

VSCO

vsco.co

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

accounts.zoho.com

StaffingSoft

StaffingSoft

recruiter.staffingsoft.com

Logicballs

Logicballs

logicballs.com

Elementary Audio

Elementary Audio

elementary.audio

SmartBear

SmartBear

smartbear.com

Kadenze

Kadenze

kadenze.com

Koan

Koan

app.koan.co

Clonify

Clonify

clonify.io

ActiveTrail

ActiveTrail

app.activetrail.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية