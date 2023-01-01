WebCatalog
Docquity

Docquity

docquity.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Docquity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكبر مجتمع موثوق به من الأطباء في جنوب شرق آسيا. تبادل الأفكار مع أفضل الأطباء في المنطقة. احصل على الموارد التعليمية المصممة من قبل قادة معروفين ومحترمين. احضر مناقشات افتراضية مع متحدثين عالميين.

الموقع الإلكتروني: docquity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Docquity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Carsome Malaysia

Carsome Malaysia

carsome.my

Carsome Philippines

Carsome Philippines

carsome.ph

Tandem

Tandem

tandem.net

Campfire

Campfire

campfirewriting.com

Carsome Thailand

Carsome Thailand

carsome.co.th

LBank

LBank

lbank.info

The Virginian-Pilot

The Virginian-Pilot

pilotonline.com

Forvo

Forvo

forvo.com

FXCM Trading Station

FXCM Trading Station

fxcm.com

Seeking Alpha

Seeking Alpha

seekingalpha.com

One Medical

One Medical

onemedical.com

Inc.

Inc.

inc.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية