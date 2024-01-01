بدائل - DeepAI

Shownotes

shownotes.io

قم بإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على ملخص و7 نقاط واقتباس لا يُنسى. نسخ ملف صوتي باستخدام Whisper. نسخ الفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير. تحويل أفكارك إلى مشاركة مدونة. يدعم يوتيوب، سبوتيفاي، Spreaker و Buzzsprout. يدعم صيغ الصوت mp3، mp4، mpeg، mpga، m4a، wav، أو webm.