بدائل - DeepAI
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Krisp
krisp.ai
استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
AssemblyAI
assemblyai.com
يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خ...
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Muse.ai
muse.ai
قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.
Gladia
gladia.io
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال النسخ الصوتي والنسخ الصوتي والوظائف الإضافية الذكية الصوتية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
Shownotes
shownotes.io
قم بإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على ملخص و7 نقاط واقتباس لا يُنسى. نسخ ملف صوتي باستخدام Whisper. نسخ الفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير. تحويل أفكارك إلى مشاركة مدونة. يدعم يوتيوب، سبوتيفاي، Spreaker و Buzzsprout. يدعم صيغ الصوت mp3، mp4، mpeg، mpga، m4a، wav، أو webm.
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يو...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr هو صانع فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمحتوى بشكل أسرع 10 مرات من خلال أتمتة أعمال تحرير الفيديو، على سبيل المثال، إنشاء لقطات مخزنة، وتوليد الترجمات، والقص التلقائي، وغير ذلك الكثير!
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه ط...