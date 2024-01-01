بدائل - DeepAI

Claude

Claude

claude.ai

يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.

Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.

Jasper

Jasper

jasper.ai

قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.

Krisp

Krisp

krisp.ai

استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.

Notta

Notta

notta.ai

قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.

Jammable

Jammable

jammable.com

قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة

Landing AI

Landing AI

landing.ai

أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.

Hour One

Hour One

hourone.ai

أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خ...

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.

Gladia

Gladia

gladia.io

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال النسخ الصوتي والنسخ الصوتي والوظائف الإضافية الذكية الصوتية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.

Shownotes

Shownotes

shownotes.io

قم بإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على ملخص و7 نقاط واقتباس لا يُنسى. نسخ ملف صوتي باستخدام Whisper. نسخ الفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير. تحويل أفكارك إلى مشاركة مدونة. يدعم يوتيوب، سبوتيفاي، Spreaker و Buzzsprout. يدعم صيغ الصوت mp3، mp4، mpeg، mpga، m4a، wav، أو webm.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.

V7

V7

v7labs.com

البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يو...

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr هو صانع فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمحتوى بشكل أسرع 10 مرات من خلال أتمتة أعمال تحرير الفيديو، على سبيل المثال، إنشاء لقطات مخزنة، وتوليد الترجمات، والقص التلقائي، وغير ذلك الكثير!

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه ط...

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