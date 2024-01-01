DeepTranscript

DeepTranscript

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الموقع الإلكتروني: deeptranscript.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeepTranscript على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DeepTranscript هي تقنية التعرف التلقائي على الكلام للشركات المخصصة لاستخدامات البيانات الصوتية. تم تصميمه ليكون مزود التكنولوجيا المثالي للمحترفين الذين يرغبون في نسخ كميات كبيرة من خلال تقديم دقة عالية وأسعار منخفضة. دعونا نجمع كل البيانات المتاحة في المحادثات والمحادثات والمقابلات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل مع الانتقال الفوري إلى السوق والميزات ذات الصلة بالإضافة إلى النسخ الدقيق: تحليل المشاعر والأسباب المتكررة للرضا...
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: deeptranscript.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeepTranscript. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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