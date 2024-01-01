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DeepTranscript هي تقنية التعرف التلقائي على الكلام للشركات المخصصة لاستخدامات البيانات الصوتية. تم تصميمه ليكون مزود التكنولوجيا المثالي للمحترفين الذين يرغبون في نسخ كميات كبيرة من خلال تقديم دقة عالية وأسعار منخفضة. دعونا نجمع كل البيانات المتاحة في المحادثات والمحادثات والمقابلات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل مع الانتقال الفوري إلى السوق والميزات ذات الصلة بالإضافة إلى النسخ الدقيق: تحليل المشاعر والأسباب المتكررة للرضا...

الموقع الإلكتروني: deeptranscript.com

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