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Beey

Beey

beey.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

النسخ التلقائي والترجمات لمحتوى الصوت أو الفيديو الخاص بك أداة عبر الإنترنت للتعرف السريع والدقيق على الصوت وبسعر مناسب. أنشئ تسميات توضيحية وترجمات عالية الجودة في المحرر المتقدم في غضون دقائق.

الموقع الإلكتروني: beey.io

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