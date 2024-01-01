DubWiz

DubWiz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dubwiz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DubWiz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DubWiz هي خدمة ترجمة ودبلجة فيديو تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. فهو يتيح لك بسهولة دبلجة وتعريب فيديو منتج شركتك باللغة اليابانية للسوق المحلية، على سبيل المثال، إلى اللغة الألمانية. أو قم بترجمة وصفة طبق نابضة بالحياة من العربية إلى الفرنسية على اليوتيوب. كل ما تحتاجه هو متصفح والوصول إلى الإنترنت. تتميز DubWiz عن المنافسين من خلال دمج الخدمات المتنوعة في خدمة واحدة ملائمة. يدعم حاليًا 142 لغة ولهجة إقليمية (يمكنك الترجمة من أي لغة إلى أي شيء) و785 صوتًا عصبيًا.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: dubwiz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DubWiz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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