DubWiz هي خدمة ترجمة ودبلجة فيديو تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. فهو يتيح لك بسهولة دبلجة وتعريب فيديو منتج شركتك باللغة اليابانية للسوق المحلية، على سبيل المثال، إلى اللغة الألمانية. أو قم بترجمة وصفة طبق نابضة بالحياة من العربية إلى الفرنسية على اليوتيوب. كل ما تحتاجه هو متصفح والوصول إلى الإنترنت. تتميز DubWiz عن المنافسين من خلال دمج الخدمات المتنوعة في خدمة واحدة ملائمة. يدعم حاليًا 142 لغة ولهجة إقليمية (يمكنك الترجمة من أي لغة إلى أي شيء) و785 صوتًا عصبيًا.

الموقع الإلكتروني: dubwiz.com

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