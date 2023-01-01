أصوات عالية الجودة لسهولة الاستماع. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أنشأنا حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام لتحويل النص إلى صوت. يتيح لك SpeechEasy™ إنشاء أصوات تركيبية بدرجة الاستوديو تجعل عملية الاستماع سهلة الفهم والاستهلاك أثناء التنقل، في المنزل أو المكتب.

الموقع الإلكتروني: speecheasyapp.com

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