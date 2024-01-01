WebsiteVoice

WebsiteVoice

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: websitevoice.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WebsiteVoice على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

هل أنت مدون أو ناشر؟ قم بتحويل مقالاتك إلى صوت عالي الجودة ليسمعها جمهورك أثناء انشغالهم بمهام متعددة أو أثناء التنقل. لقد قمنا بتطوير تطبيق تحويل النص إلى كلام لمواقع الويب للحصول على مشاركة أفضل للمستخدمين وتحسين إمكانية الوصول ونمو المشتركين. يسمح لك موقع WebsiteVoice بتحويل مقالات WordPress الخاصة بك بسهولة إلى صوت كلام عالي الجودة ليسمعه جمهورك أثناء انشغالهم بمهام متعددة أو أثناء التنقل. اسمح لأصوات الذكاء الاصطناعي في موقع WebsiteVoice بقراءة مقالاتك. زيادة مشاركة المستخدم وإمكانية الوصول إلى مدونة WordPress الخاصة بك.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: websitevoice.com

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ElevenLabs

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D-ID

D-ID

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HeyGen

HeyGen

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MetaVoice

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