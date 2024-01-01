Pitch Avatar

Pitch Avatar

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الموقع الإلكتروني: pitchavatar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pitch Avatar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pitch Avatar هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم العروض التقديمية الفعالة للأعمال وتقديم المحتوى. يمكنك بسهولة مشاركة عروض المبيعات والعروض التوضيحية للمنتجات والتسويق والتدريب والمحتويات الأخرى والحصول على التحويلات. ما عليك سوى تحميل العرض التقديمي الخاص بك، أو إنشاء نص له بأي لغة، أو إضافة تعليق صوتي، أو إنشاء صورة رمزية للفيديو. أنشئ رابطًا مخصصًا وأرسله إلى جهة الاتصال الخاصة بك. يمكن للمستمع أن يدعوك عن طريق النقر على زر "الاتصال بمقدم العرض" أو جدولة اجتماع معك، باستخدام رابط مباشر إلى التقويم الخاص بك. في نهاية كل جلسة ستحصل على تحليلات مفصلة حول تفاعل المستمع مع الشرائح.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: pitchavatar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pitch Avatar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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ElevenLabs

ElevenLabs

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