Pitch Avatar هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم العروض التقديمية الفعالة للأعمال وتقديم المحتوى. يمكنك بسهولة مشاركة عروض المبيعات والعروض التوضيحية للمنتجات والتسويق والتدريب والمحتويات الأخرى والحصول على التحويلات. ما عليك سوى تحميل العرض التقديمي الخاص بك، أو إنشاء نص له بأي لغة، أو إضافة تعليق صوتي، أو إنشاء صورة رمزية للفيديو. أنشئ رابطًا مخصصًا وأرسله إلى جهة الاتصال الخاصة بك. يمكن للمستمع أن يدعوك عن طريق النقر على زر "الاتصال بمقدم العرض" أو جدولة اجتماع معك، باستخدام رابط مباشر إلى التقويم الخاص بك. في نهاية كل جلسة ستحصل على تحليلات مفصلة حول تفاعل المستمع مع الشرائح.

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