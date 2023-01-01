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Decktopus

Decktopus

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: decktopus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decktopus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Decktopus عبارة عن منصة عرض تقديمي حديثة تساعدك على إنشاء عروض تقديمية أفضل. ما عليك سوى التركيز على المحتوى الخاص بك وسيتولى Decktopus الباقي.

الموقع الإلكتروني: decktopus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decktopus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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