Genmo

Genmo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: genmo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Genmo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Genmo عبارة عن منصة لإنشاء ومشاركة الفن التوليدي التفاعلي والغامر. تجاوز الصور ثنائية الأبعاد على Genmo من خلال إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة والمزيد. نحن نساعدك على إنشاء الوسائط بالتنسيقات التي تحتاجها لتروي قصصك.
الفئات:
Photography & Graphics
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: genmo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Genmo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

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Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

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