everviz
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الموقع الإلكتروني: everviz.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من everviz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Everviz هي أداة تصور عبر الإنترنت تساعدك على إنشاء مخططات وخرائط تفاعلية. قم بتضمين تصوراتك التفاعلية على موقع الويب الخاص بك أو مدونتك أو شبكتك الداخلية - وقم بتصديرها كصور أو PDF. نحن نؤمن بأن سرد القصص باستخدام تصورات تفاعلية جميلة يجعل الرسالة أسهل في الفهم وأكثر جاذبية. مهمتنا هي أن نسهل على أي شخص إنشاء ونشر تصورات مذهلة لسرد قصص مقنعة. أدخل البيانات مباشرةً، أو أسقط ملف CSV في المحرر، أو انسخ والصق من Excel، أو اتصل بالبيانات المباشرة عبر تكامل Google Sheet. يتيح لك محررنا البديهي اختيار نوع المخطط وتحرير النص والخطوط والألوان لإبراز بياناتك.
الموقع الإلكتروني: everviz.com
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