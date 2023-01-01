WebCatalog
Zenodo

Zenodo

zenodo.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenodo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Zenodo هو أرشيف رقمي مجاني ومفتوح تم إنشاؤه بواسطة CERN وOpenAIRE، مما يمكّن الباحثين من مشاركة نتائج الأبحاث والحفاظ عليها بأي حجم وتنسيق ومن جميع مجالات البحث.

الموقع الإلكتروني: zenodo.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenodo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Send Anywhere

Send Anywhere

send-anywhere.com

arXiv.org

arXiv.org

arxiv.org

LinkPreview

LinkPreview

my.linkpreview.net

ChatPDF

ChatPDF

chatpdf.com

FamilySearch

FamilySearch

familysearch.org

Zenkit Base

Zenkit Base

base.zenkit.com

Conjointly

Conjointly

run.conjoint.ly

Papers

Papers

app.readcube.com

ResearchGate

ResearchGate

researchgate.net

Swimsuits For All

Swimsuits For All

swimsuitsforall.com

Internet Archive

Internet Archive

archive.org

R Upskill

R Upskill

upskill.researcher.life

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية