WebCatalog
Send Anywhere

Send Anywhere

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الموقع الإلكتروني: send-anywhere.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Send Anywhere على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسهل طريقة لمشاركة الملفات عبر جميع أجهزتك. أرسل الملفات من أي حجم ونوع، عدة مرات كما تريد، كل ذلك مجانًا!

الموقع الإلكتروني: send-anywhere.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Send Anywhere. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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